РПЛ рассмотрит предложения по телеправам только в случае отказа от условий "Матч ТВ"

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) не намерена обсуждать, комментировать и рассматривать предложения о покупке телеправ на показ матчей Тинькофф-РПЛ, пока не выполнит обязательства перед нынешним партнером в лице холдинга "Газпром-медиа". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе лиги.

Ранее портал "Евроставка" сообщил о том, что онлайн-кинотеатр Okko сделал лиге предложение сроком на четыре года за 24 млрд рублей о передаче ему коммерческих и медийных прав на показ игр чемпионата России.

"В рамках действующего договора по передаче прав на освещение чемпионата России РПЛ должна предоставить партнеру преимущественное право сделать предложение и добросовестно обсудить его условия. На сегодняшний день предложение получено и будет вынесено на обсуждение в согласованные с клубами сроки. Обсуждать, комментировать или рассматривать другие предложения РПЛ не будет, пока не выполнит свои обязательства перед партнером", - говорится в сообщении.

Контракт с холдингом "Матч", входящим в состав "Газпром-медиа", у РПЛ действует с 2018 года и завершится по окончании нынешнего сезона. Согласно договору, лига получает 1,9 млрд рублей за сезон, из которых 200 млн рублей удерживаются за обслуживание системы видеоассистента рефери. Также сообщалось, что "Матч" предложил РПЛ за подписание нового контракта 18 млрд рублей за четыре года.

Президент РПЛ Сергей Прядкин сообщил, что лига рассмотрит предложение "Газпром-медиа" 8 сентября.