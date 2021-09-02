Грачева второй год подряд вышла в третий круг US Open

ТАСС, 2 сентября. Россиянка Варвара Грачева обыграла испанку Паулу Бадосу в матче второго круга US Open.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу Грачевой. Бадоса выступала под 24-м номером посева. В следующем круге россиянка встретится с победительницей матча между соотечественницей Анастасией Павлюченковой (14-й номер посева) и представительницей Словакии Анной Каролиной Шмидловой, занимающей 93-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Грачевой 21 год, она располагается на 82-й строчке мирового рейтинга. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга. В прошлом году она также дошла до третьего круга US Open.

Бадосе 23 года, она занимает 26-ю позицию в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема испанки является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2021 году.

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок US Open выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).