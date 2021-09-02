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Футбол в России

Футболист Марадишвили перешел из ЦСКА в "Локомотив"

Соглашение с футболистом молодежной сборной России рассчитано на 5 лет
Константин Марадишвили (слева) Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Константин Марадишвили (слева)
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Полузащитник Константин Марадишвили перешел из московского футбольного клуба ЦСКА в столичный "Локомотив". Об этом сообщает пресс-служба "Локомотива".

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Соглашение с 21-летним игроком рассчитано на 5 лет.

Марадишвили является воспитанником ЦСКА, за основную команду он выступал с 2020 года. В текущем сезоне провел три матча в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ) и забил один гол. Всего полузащитник принял участие в 49 играх за ЦСКА, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя передачами.

Марадишвили вошел в состав молодежной сборной России по футболу на матчи отбора к чемпионату Европы 2023 года против команд Испании и Мальты.

После шести игр "Локомотив" с 12 очками занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В седьмом туре железнодорожники 11 сентября на своем поле встретятся с самарскими "Крыльями Советов".

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