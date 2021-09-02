Хоккеисты "Ак Барса" не одобрили решение отказаться от женской группы поддержки

КАЗАНЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Хоккеисты казанского "Ак Барса" не поняли решения руководства клуба отказаться от женской группы поддержки на домашних матчах. Об этом на пресс-конференции рассказал капитан команды Артем Лукоянов, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

"Конечно, мы в команде обсуждали этот вопрос. Я не знаю, можно ли комментировать такое. Но мое мнение - не знаю, кому они мешали. Я думаю, наоборот, они только украшали матчи. Это все равно зрелище. Народ приходит, это весело. Это же работа на публику", - сказал Лукоянов.

"Это, наверное, какой-то новый ход? Я всей сути не знаю и не понимаю, откуда это пошло. Мы тоже были удивлены. Но раз так, значит, неиграющий состав у нас будет танцевать вместо группы поддержки", - пошутил хоккеист.

В четверг "Ак Барс" на своей арене обыграл хельсинкский "Йокерит" в стартовом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счетом 3:0.

В следующем матче "Ак Барс" 4 сентября примет пекинский "Куньлунь Ред Стар".