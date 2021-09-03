Молодежная сборная России по футболу стартует в отборе на чемпионат Европы

ТАСС, 3 сентября. Футболисты молодежной сборной России в пятницу проведут стартовый матч отборочного раунда чемпионата Европы. Соперником команды Михаила Галактионова будут фавориты отборочной группы испанцы.

Игра пройдет в Альмендралехо и начнется в 21:45 мск. 7 сентября россияне сыграют против команды Мальты в Химках. В группе также выступают команды Северной Ирландии, Словакии и Литвы.

Отборочный турнир молодежного Евро стартовал в конце марта. И только в группе С первые матчи будут проведены в пятницу. 53 команды распределены по девяти группам, девять их победителей и одна лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Групповая стадия завершится в середине июня 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

Молодежный чемпионат Европы является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам Евро на Олимпиаду должны попасть три лучшие сборные, французы на правах хозяев автоматически квалифицировалась на Игры. Сборная России еще ни разу за свою историю не попадала на Олимпиаду. В последний раз в олимпийских соревнованиях участвовала сборная СССР - в 1988 году она выиграла турнир.

Четыре представителя ФНЛ

Сборная России участвовала в предыдущем чемпионате Европы в Венгрии и Словении. Из-за пандемии коронавируса групповой этап проходил в конце марта, а плей-офф - в июне. Команда Галактионова в первом туре крупно обыграла исландцев, однако уступила французам и датчанам, которые и вышли из группы. Несмотря на неудачу, Галактионов продолжил работу с молодежной сборной.

Состав сборной России на новый отборочный цикл претерпел большие изменения. Из команды, принимавшей участие в Евро, был вызван только полузащитник "Спартака" Наиль Умяров. Галактионову могли помочь Константин Тюкавин и Арсен Захарян из "Динамо", однако они попали в состав национальной команды на сентябрьские матчи отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Захарян уже дебютировал во взрослой сборной в матче с хорватами в среду и вряд ли вернется в молодежку. Однако в составе молодежной команды есть и защитники "Арсенала" Даниил Хлусевич и Даниил Степанов, и полузащитники Умяров, Михаил Игнатов, и выступающие за испанские "Вильярреал" и "Леванте" Никита Иосифов и Эдгар Севикян.

Включен в состав и Константин Марадишвили, о переходе которого из ЦСКА в "Локомотив" было официально объявлено в четверг. В атаке могут сыграть Тимур Сулейманов из "Нижнего Новгорода" и забивший пять голов в шести первых турах Тинькофф - Российской премьер-лиги Гамид Агаларов ("Уфа").

На сбор также вызвали четырех игроков из клубов Футбольной национальной лиги (ФНЛ-1): вратаря Максима Бориско ("Балтика"), защитников Никиту Кармаева ("Кубань") и Кирилла Большакова ("Олимп-Долгопрудный"), форварда "Кубани" Кирилла Климова.