Карацев вышел в третий круг US Open

ТАСС, 3 сентября. Россиянин Аслан Карацев обыграл австралийца Джордана Томпсона в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча завершилась со счетом 3:6, 3:6, 7:5, 7:6 (11:9), 6:1 в пользу Карацева, посеянного на турнире под 21-м номером. В третьем круге россиянин встретится с победителем матча между американцами Дженсоном Бруксби, занимающим 99-ю строчку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), и Тэйлором Харри Фрицем (42).

Карацеву 27 лет, он занимает 25-е место в мировом рейтинге, на его счету один титул ATP. Лучшим результатом россиянина на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года. На Олимпийских играх в Токио Карацев стал серебряным призером в миксте в паре с Еленой Весниной.

Томпсону 27 лет, он располагается на 59-й строчке рейтинга ATP. Его лучшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США (2020).

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывал Марат Сафин (2000).