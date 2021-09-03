Россиянка Могучая завоевала серебро Паралимпиады в прыжках в длину

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Александра Могучая стала серебряным призером Паралимпиады в Токио в прыжке в длину среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Могучая в лучшей из шести попыток показала результат 5,67 метра. Победу одержала представительница Новой Зеландии Анна Гримальди (5,76), бронзовую награду завоевала спортсменка из Эквадора Кьяра Родригес (5,63).

31-летняя Могучая является двукратной чемпионкой Европы и дважды серебряным призером европейских первенств. Также в активе спортсменки бронзовая медаль чемпионата мира.

Могучая принимала участие в Паралимпийских Играх в Афинах, Лондоне и Пекине, на Играх в Токио. Спортсменка уделяет много времени своей "работе по совместительству". Могучая - тренер и владелец фитнес-студии, она активно ведет соцсети, где выкладывает полезные ролики с физкультурой и упражнениями, создала и запустила несколько учебных курсов по полезному фитнесу.

Российская сборная располагается на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады в Токио, завоевав 32 золотые, 25 серебряных и 42 бронзовые награды. На второй строчке идет сборная Великобритании (35-27-35), лидерство сохраняет команда Китая (77-46-44).

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.