Россиянин Кузнецов завоевал серебро Паралимпиады в метании копья

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянин Алексей Кузнецов стал обладателем серебряной медали в метании копья сидя на Паралимпийских играх в Токио.

Он показал результат 31,19 метра. Победу одержал иранец Хамед Амири (31,35), бронзовая медали на счету американца Джастина Фонгсэвана (31,09).

Спортсмены выступали в категории F54, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Кузнецову 30 лет, он также завоевал серебряную награду на Паралимпийских играх 2012 года. На его счету золотая и серебряная медали чемпионатов мира и победа на чемпионате Европы. Спортом начал заниматься в 1999 году самостоятельно, также пробовал свои силы в баскетболе на колясках и армрестлинге. Входит в паралимпийскую сборную России с 2007 года.

Российская сборная располагается на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады в Токио, завоевав 32 золотые, 27 серебряных и 42 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (77-46-44), на второй строчке идет сборная Великобритании (36-27-38).

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.