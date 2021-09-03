Россиянин Крылов стал серебряным призером Паралимпиады в гребле на байдарке

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянин Леонид Крылов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в гребле на байдарке на дистанции 200 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Крылов преодолел дистанцию за 40,464 секунды и проиграл победителю, Сергею Емельянову из Украины, 0,109 секунды. Бронзовым призером стал представитель Великобритании Роберт Оливер (+0,913).

Крылову 41 год. Он является чемпионом Европы и трехкратным серебряным призером европейских первенств. Также в активе спортсмена серебро и бронза чемпионатов мира.

Российская сборная располагается на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады в Токио, завоевав 32 золотые, 27 серебряных и 42 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (77-46-44), на второй строчке идет сборная Великобритании (36-27-38).

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.