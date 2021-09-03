Сборная Бразилии без Малкома и Клаудиньо обыграла чилийцев в отборочном матче ЧМ

ТАСС, 3 сентября. Сборная Бразилии победила команду Чили со счетом 1:0 в гостевом матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года.

Единственный гол на 64-й минуте забил Эвертон.

В расположение сборной Бразилии были вызваны игроки петербургского "Зенита" Малком и Клаудиньо, но клуб потребовал от игроков вернуться в команду 1 сентября. Бразильская конфедерация футбола отправила жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на данное требование.

В других матчах игрового дня сборная Боливии дома сыграла вничью с колумбийцами (1:1), команда Эквадора на своем поле победила сборную Парагвая (2:0), аргентинцы на выезде обыграли сборную Венесуэлы (3:1), команда Перу дома сыграла вничью с уругвайцами (1:1).

В следующем туре сборная Бразилии 5 сентября сыграет дома с аргентинцами, чилийцы в тот же день в гостях встретятся с командой Эквадора.

В турнирной таблице южноамериканского отбора лидирует сборная Бразилии, выигравшая все семь матчей (21 очко). Вторыми идут аргентинцы (15), третьими - эквадорцы (12), четвертыми - уругвайцы (9), пятыми - колумбийцы (9). Лучшие четыре команды выйдут напрямую в финальную часть чемпионата мира. Сборная, занявшая пятое место, будет играть в стыковых матчах с представителями других конфедераций.