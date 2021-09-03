Призер Паралимпиады Работницкий рассказал, как его мотивировали заняться бегом в детстве

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в Токио в беге на 1 500 метров Александр Работницкий рассказал журналистам о том, как воспитательница интерната мотивировала его заняться бегом в детстве.

Работницкий выступает в категории среди спортсменов с интеллектуальными нарушениями.

"Был такой случай в детстве, как меня мотивировали заняться бегом. Лет в 7 я поступил в интернат, и воспитательница привела меня на осенний кросс. А я вообще не хотел бежать, любил футбол, баскетбол. Бег - это скучновато же, хотя у меня присутствует азарт, хочу доказать, что я сильнее, что я лучший из лучших", - рассказал Работницкий.

"Воспитательница сказала, что конфеты дают за победу в беге. Я выиграл, подхожу к организаторам, а они говорят, что о конфетах и речи не было. Подхожу к воспитательнице, и она дала обещанные за победу конфеты. Так она меня и заинтересовала, открыла глаза на этот бег. Паралимпийская медаль, конечно, лучше, чем конфеты. Но конфета, зараза, вкусная, медаль то не поешь", - добавил призер Паралимпиады.

Спортсмен отметил, что финальный забег прошел не по его сценарию. "Планировал выиграть забег, но рановато начал финишировать, - отметил Работницкий. - Хотя другие соперники тоже начали финишировать за 300 метров, если я отпустил бы их, не хватило бы сил, чтобы добежать. Это спорт, надо было предвидеть все нюансы, даже то, что тебя будут задевать во время забега".

"Британец, который выиграл в итоге (Оуэн Миллер - Прим. ТАСС), за последние 150 метров начал наступать на меня, дважды цепанул меня, поэтому мне пришлось приподнять колени, мышцы переключились, и на последних 90 метрах я чувствовал, что они у меня сели. В целом я доволен своим бегом и благодарен всем, кто меня поддерживал - тренерам, друзьям. В этом году я не соревновался с британцем, не знал, как он себя поведет, его победа неожиданна для меня. Я ждал других соперников в борьбе на финише - итальянца, американца, нашего Пашку Саркеева", - заключил легкоатлет.