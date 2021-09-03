Легкоатлет Кузнецов заявил, что намерен побороться за золото на Паралимпиаде в Париже

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Алексей Кузнецов рад серебряной медали Паралимпиады в Токио, но намерен выступить в на Играх Париже, чтобы завоевать золото. Об этом он рассказал журналистам.

Кузнецов стал обладателем серебряной медали Паралимпиады в метании копья сидя, он показал результат 31,19 метра. Победу одержал иранец Хамед Амири (31,35), бронзовая медали на счету американца Джастина Фонгсэвана (31,09). Спортсмены выступали в категории F54, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

"Конкуренция была очень сильной, среди таких соперников выиграть серебряную медаль не зазорно, так что эмоции положительные. Есть к чему стремиться, значит, придется подготовиться к еще одной Олимпиаде. Золотая медаль всегда была моей мечтой и целью. Планы на Париж - только золото, если и там его не будет, значит, будем готовиться к Лос-Анджелесу, если здоровье позволит", - сказал Кузнецов.

"Значит, где-то чуть-чуть не дорабатываю, или не везет, или еще рано сбыться моей мечте, одно из трех. Но все равно очень рад этой медали, то, что в итоге у меня серебро - это здорово. Значит, еще есть порох в пороховницах, не зря работали. Свой результат я достаточно хорошо улучшил, двигаюсь в правильном направлении", - считает легкоатлет.

"Российские спортсмены не выступали на летних Паралимпийских играх девять лет, с 2016 года мы копили силы на то, чтобы взять реванш. Судя по результатам, нам это удалось, - добавил Кузнецов. - Мыслей все бросить из-за долгого перерыва в Паралимпиадах не было, мы целеустремленные спортсмены. Пока есть цель, мы ее не достигли, никто не собирается опускать руки".

Кузнецову 30 лет, он также завоевал серебряную награду на Паралимпийских играх 2012 года. На его счету золотая и серебряная медали чемпионатов мира и победа на чемпионате Европы. Спортом начал заниматься в 1999 году самостоятельно, также пробовал свои силы в баскетболе на колясках и армрестлинге. Входит в паралимпийскую сборную России с 2007 года.