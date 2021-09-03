Россиянка Ищиулова стала серебряным призером Паралимпиады в плавании на 100 м баттерфляем

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянка Виктория Ищиулова завоевала серебряную медаль в плавании на дистанции 100 метров баттерфляем на Паралимпийских играх в Токио.

Она преодолела дистанцию за 1 минуту 10,80 секунды. Золотую медаль завоевала американка Джессика Лонг (1.09,87), бронзовую - колумбийка Лаура Каролина Гонсалес Родригес (1.20,93).

Спортсменки выступали в категории S8, в которой представлены атлеты с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА), включая ампутации и церебральный паралич.

Ищиуловой 16 лет, в Токио она также стала паралимпийской чемпионкой в плавании на 50 м вольным стилем. Спортсменка из Орска (Оренбургская область) является мастером спорта России международного класса. Россиянка четыре раза становилась чемпионкой Европы, дважды выигрывала бронзу чемпионата мира. В паралимпийской сборной России состоит с 2017 года.

Сборная России завоевала 32 золотые, 28 серебряных и 42 бронзовые награды и занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (81-48-44), второй идет команда Великобритании (37-29-38).

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.