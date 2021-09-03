Хоркина заявила, что ей было очень больно из-за отсутствия флага России на Играх в Токио

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина испытывала очень тяжелые чувства оттого, что российские спортсмены на Играх в Токио вынуждены были выступать без флага своей страны. Об этом Хоркина рассказала в пятницу во время марафона "Новое знание".

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без национального флага и государственного гимна. На Игры в Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучал фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

"Тяжело нашим спортсменам было, кто мог - справился, я говорю в целом про всю нашу олимпийскую сборную России, - заметила Хоркина. - Я не могу ее назвать как-то иначе, мне просто тяжело. Для меня как спортсменки вообще непонятно, как можно выступать без флага и гимна. Что это за Олимпийские игры тогда?"

"Мне непонятна история, как страну можно лишить флага. Для меня это очень больно, ведь для спортсмена очень важно выйти, чтобы потом для всей страны прозвучал этот гимн. Очень хочу, чтобы мы вернулись к нормальным Олимпийским играм, где нет двойных стандартов. Хочу видеть честную борьбу, одинаковые требования ко всем спортсменам, не взирая, какую страну он представляет", - добавила двукратная олимпийская чемпионка.

Хоркина выигрывала золото в упражнениях на брусьях на Играх 1996 и 2000 годов. В ее активе есть также четыре серебряных и одна бронзовая награда Олимпиад. Хоркина девять раз побеждала на чемпионатах мира и четырежды - на чемпионатах Европы.