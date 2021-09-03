Участник пяти Паралимпиад пловец Макаров завоевал бронзу Игр в Токио на 100 м баттерфляем

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российский пловец Роман Макаров завоевал бронзовую медаль на дистанции 100 м баттерфляем на Паралимпийских играх в Токио.

Он проплыл дистанцию за 58,65 секунды. Чемпионом стал представитель Азербайджана Роман Салей (57,81), серебряная награда досталась британцу Стивену Клеггу (57,87).

Спортсмены представляли категорию S12, в которой представлены слабовидящие атлеты.

Макарову 37 лет, он родился в Могилеве и до 2010 года представлял Белоруссию, после чего сменил гражданство на российское. Эта Паралимпиада стала для него пятой, пловец является шестикратным паралимпийским чемпионом. Ему принадлежит паралимпийский рекорд, установленный на Играх 2008 года в Пекине (56,90). Помимо этого он является восьмикратным чемпионом мира и трижды бронзовым призером чемпионатов Европы.

Сборная России завоевала 33 золотые, 28 серебряных и 43 бронзовые награды и занимает третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (82-49-44), второй идет команда Великобритании (37-31-38). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.