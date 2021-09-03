Домашние матчи хоккейного клуба "Автомобилист" смогут посещать до 1 тыс. зрителей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сентября. /ТАСС/. Число болельщиков, которые смогут посещать матчи хоккейного клуба "Автомобилист" в Екатеринбурге, увеличили до 1 тыс. человек в соответствии с решениями свердловских управления Роспотребнадзора и Минспорта. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

Ранее Роспотребнадзор в Свердловской области запретил проведение мероприятий более чем на 500 человек. Так, на домашние матчи футбольного клуба "Урал" пока не пускают более 500 зрителей.

"Хоккейный клуб "Автомобилист" совместно с управлением Роспотребнадзора по Свердловской области и Министерством физической культуры и спорта Свердловской области согласовали увеличение текущих норм посещаемости хоккейных матчей до 1 000 зрителей", - говорится в сообщении.

Новый сезон КХЛ команда из Екатеринбурга начнет 3 сентября домашним матчем с магнитогорским "Металлургом".

В прошедшем сезоне "Автомобилист" занял седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф команда вылетела в первом раунде, проиграв в серии до четырех побед омскому "Авангарду" со счетом 1-4.