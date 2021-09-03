Пропустившая из-за коронавируса Олимпиаду каратистка Чернышева заявлена на Игры стран СНГ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Каратистка Анна Чернышева включена в список участников стартующих 4 сентября Игр стран СНГ в Казани. Как ТАСС сказал главный тренер российской сборной по карате Исламутдин Эльдарушев, этот турнир станет для спортсменки важным этапом подготовки к ноябрьскому чемпионату мира в Дубае.

19-летняя Чернышева должна была стать единственной представительницей России на Олимпийских играх в карате. Она была отправлена на карантин 3 августа сразу после прилета в Токио, где после тестирования у нее был обнаружен коронавирус. Спортсменка вынуждена была находиться в специальной гостинице в Олимпийской деревне, куда организаторы помещали гостей Игр, у которых по прилете обнаружился коронавирус. 12 августа Чернышева вернулась в Россию.

"Анна включена в официальную заявку на Игры в Казань. Что касается ожидаемого спортивного результата, то все будет зависеть от того, как она будет чувствовать себя после реабилитации. Аня только недавно возобновила тренировки", - заметил Эльдарушев.

"Самими главными стартами для нас будут премьер-лига в Москве и чемпионат мира, который пройдет в Дубае, - продолжил собеседник ТАСС. - К этим турнирам Анна должна набрать оптимальную форму, а соревнования в Татарстане будут для нее важным этапом подготовки. Очень обидно, что она пропустила Олимпиаду, но еще в этом сезоне у нее будет возможность принять участие в серьезных стартах".

Московский этап международных соревнований по карате "Премьер-лига" пройдет с 1 по 3 октября, чемпионат мира в Дубае - с 16 по 21 ноября.