Россиянка Шакирова стала первой женщиной, возглавившей мужской баскетбольный клуб

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Россиянка Элен Шакирова стала главным тренером казахстанского мужского баскетбольного клуба "Актобе". Об этом сообщает пресс-служба Российской федерации баскетбола (РФБ).

Россиянка подписала контракт на один сезон.

"Я ведь начинала свою тренерскую карьеру с команды ребят в Видном, и мне очень нравится работать с мужчинами. Даже после того, как я получила предложение из Курска, любовь к мужскому баскетболу меня не покидала, постоянно смотрела игры, и было желание попробовать в нем свои силы. У мужчин другие скорости, есть силовая борьба, но зато у женщин имеет место хитрость. И мне всегда было интересно попытаться реализовать свои мысли в мужском баскетболе", - прокомментировала назначение Шакирова.

Она стала первой женщиной, ставшей главным тренером мужского профессионального клуба. Бывший игрок женской сборной России Бекки Хэммон работает ассистентом главного тренера клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Сан-Антонио".

Шакирова начала тренерскую карьеру, возглавив мужскую команду юниоров из Видного, тренировала женские клубы "Инвента" и "Динамо" из Курска, а также польский "Торунь".

В качестве спортсменки Шакирова стала победителем Олимпийских игр 1992 года в составе объединенной команды, также в ее активе золотая, серебряная и две бронзовые медали чемпионатов Европы.