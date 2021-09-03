Горлова стала бронзовым призером Паралимпиады в метании клаба

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Российская легкоатлетка Елена Горлова завоевала бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в метании клаба.

Горлова показала результат 24,08 метра. Золото завоевала украинка Зоя Овсий (25,12), серебро у американки Кэсси Митчелл (24,18). Спортсменки выступали в категории F51, где представлены легкоатлеты с поражением опорно-двигательного аппарата.

Деревянный легкоатлетический снаряд клаб напоминает бейсбольную биту и весит ровно 397 грамм. Он предназначен для людей с инвалидностью, которые не могут метать ядро, диск или копье.

Горловой 40 лет, она является бронзовым призером чемпионата мира, а также двукратной победительницей международных соревнований. С 2016 года Горлова входит в состав паралимпийской сборной России. В свободное время она увлекается сбором алмазной мозаики.

Российские спортсмены, на счету которых 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые награды, занимают четвертое место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (85-52-46), второй идет команда Великобритании (37-33-40), третьими - американцы (34-33-24). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.