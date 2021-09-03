Сборная России выиграла международный турнир по дзюдо имени Дзигоро Кано

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Дзюдоисты сборной России одержали победу на международном турнире по дзюдо имени Дзигоро Кано, проведенном под патронажем президента РФ Владимира Путина в рамках спортивной программы Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Фонда Росконгресс.

Традиционный турнир прошел в новом формате, состоялась матчевая встреча юниорских сборных России и мира, последнюю составили победители и призеры первенства мира 2019 года из Германии, Венгрии, Франции, Турции, Нидерландов и Таджикистана.

После шести основных поединков матча счет был 3:3. В решающей встрече Дарья Владимирова принесла победу сборной России, выиграв второй раз у француженки Тахины Дюран. Победы в матче также одержали Валерий Ендовицкий и Ирина Зуева.

В церемонии награждения приняли участие министр спорта Олег Матыцин и глава Международного фонда дзюдо Аркадий Ротенберг.

Организаторами турнира являются Международная федерация дзюдо, Министерство спорта РФ, Федерация дзюдо России и администрация Приморского края.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.