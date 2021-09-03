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Паралимпиада в Токио

Ставший четвертым на Паралимпиаде тхэквондист назвал вдохновляющим пример Нурмагомедова

Магомедзагир Исалдибиров решил не завершать спортивную карьеру из за того до 2024 года, так как не смог завоевать медаль на Играх в Токио

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Пример бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова является вдохновляющим для двукратного призера чемпионатов мира и Европы по паратхэквондо россиянина Магомедзагира Исалдибирова. Об этом российский спортсмен рассказал журналистам.

Исалдибиров в пятницу на Паралимпийских играх потерпел поражение в схватке за бронзу от представителя Южной Кореи Чжу Чон Хуна.

"Я был в доле секунды от финала, думал, что в полуфинале веду в счете, что как минимум серебро в кармане, но получилось так, что на последних секундах соперник забрал победу - проиграл 13:14, - сказал Исалдибиров. - А сейчас в утешительном турнире боролся с южнокорейцем, у которого выиграл сегодня первый бой. Эмоционально не отошел - за золотом сюда ехал, а уж никак не проигрывать. Я 11 лет в сборной, и мысли не было, что без медали уеду".

"У мексиканца я выигрывал три раза подряд, в последний раз с хорошим счетом, а тут вот так. Мне будет 30 лет, у меня трое детей, которых я практически не вижу. Честно скажу - планировал сегодня взять золото и закончить. Но вот именно сейчас, именно здесь понимаю - мы еще повоюем в Париже. Пока своего не добьюсь, из спорта не уйду", - добавил он.

Паратхэквондист отметил, что у него на турнире в Японии "была самая тяжелая сетка - южнокореец, японец, мексиканец". "Но какие тут могут быть отмазки? От судьбы не уйдешь", - признал российский спортсмен.

"Меня вдохновляет пример Хабиба Нурмагомедова, даже общались раз в Махачкале, на награждении. Его пример меня мотивирует, даже не то слово как мотивирует. Он легенда, он красиво ушел. Раз мне сегодня было написано огорчиться, я это принимаю, по-другому никак. И я останусь, чтобы сделать то, к чему стремился", - резюмировал Исалдибиров.

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