Ставший четвертым на Паралимпиаде тхэквондист назвал вдохновляющим пример Нурмагомедова

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Пример бывшего обладателя пояса Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова является вдохновляющим для двукратного призера чемпионатов мира и Европы по паратхэквондо россиянина Магомедзагира Исалдибирова. Об этом российский спортсмен рассказал журналистам.

Исалдибиров в пятницу на Паралимпийских играх потерпел поражение в схватке за бронзу от представителя Южной Кореи Чжу Чон Хуна.

"Я был в доле секунды от финала, думал, что в полуфинале веду в счете, что как минимум серебро в кармане, но получилось так, что на последних секундах соперник забрал победу - проиграл 13:14, - сказал Исалдибиров. - А сейчас в утешительном турнире боролся с южнокорейцем, у которого выиграл сегодня первый бой. Эмоционально не отошел - за золотом сюда ехал, а уж никак не проигрывать. Я 11 лет в сборной, и мысли не было, что без медали уеду".

"У мексиканца я выигрывал три раза подряд, в последний раз с хорошим счетом, а тут вот так. Мне будет 30 лет, у меня трое детей, которых я практически не вижу. Честно скажу - планировал сегодня взять золото и закончить. Но вот именно сейчас, именно здесь понимаю - мы еще повоюем в Париже. Пока своего не добьюсь, из спорта не уйду", - добавил он.

Паратхэквондист отметил, что у него на турнире в Японии "была самая тяжелая сетка - южнокореец, японец, мексиканец". "Но какие тут могут быть отмазки? От судьбы не уйдешь", - признал российский спортсмен.

"Меня вдохновляет пример Хабиба Нурмагомедова, даже общались раз в Махачкале, на награждении. Его пример меня мотивирует, даже не то слово как мотивирует. Он легенда, он красиво ушел. Раз мне сегодня было написано огорчиться, я это принимаю, по-другому никак. И я останусь, чтобы сделать то, к чему стремился", - резюмировал Исалдибиров.