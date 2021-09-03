Команды "Запад" и "Восток" провели товарищеские матчи по баскетболу и футболу на ВЭФ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Товарищеские матчи по баскетболу и футболу Skolkovo Eastern Game между командами "Запад" и "Восток" прошли во Владивостоке в рамках спортивно-зрелищной программы Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщает пресс-служба Росконгресса.

Баскетбольный матч завершился со счетом 47:43 в пользу "Востока". Игра состоялась в спорткомплексе "Динамо", в котором проходил заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Токио мужской и женской команд по баскетболу 3х3. На футбольном поле также победил "Восток" (4:3).

В состав "Запада" вошли министр труда и социальной защиты Антон Котяков, глава Росмолодежи Ксения Разуваева, заместитель главы Федеральной антимонопольной службы Петр Иванов и генеральный директор компании "Российский экологический оператор" Денис Буцаев. Капитаном "Востока" была начальник Управления физической культуры и спорта Владивостока Юлия Вельбик.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.