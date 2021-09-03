"Локомотиву" запретили регистрировать новых футболистов из-за задолженности

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров запретила московскому "Локомотиву" регистрировать новичков из-за задолженности перед футболистом Соломоном Кверквелией. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Палата частично удовлетворила заявление Кверквелии о взыскании задолженности по дополнительному вознаграждению и премиальным выплатам за сезон-2019/20. Также московский клуб должен выплатить футболисту проценты за задержку.

Запрет будет снят после исполнения "Локомотивом" обязательств перед футболистом.