Путин поздравил Жданова с третьим золотом Паралимпиады в соревнованиях по плаванию

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского пловца Романа Жданова с победой в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров на спине на Паралимпиаде в Токио. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Триумфальный успех в Токио - не только ваше выдающееся личное достижение, но и значимый вклад в общий победный счет нашей сборной. И конечно, это яркая страница в истории отечественного паралимпийского спорта", - говорится в сообщении.

Результат Жданова составил 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. Он обновил собственное достижение, установленное в сентябре 2019 года (41,50). На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал также золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзовые награды на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем. Пловец станет знаменосцем команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на закрытии Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.