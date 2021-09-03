{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Паралимпиада в Токио

Путин поздравил Жданова с третьим золотом Паралимпиады в соревнованиях по плаванию

Жданов установил мировой рекорд на 50-метровке на спине

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поздравил российского пловца Романа Жданова с победой в соревнованиях по плаванию на дистанции 50 метров на спине на Паралимпиаде в Токио. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.

"Триумфальный успех в Токио - не только ваше выдающееся личное достижение, но и значимый вклад в общий победный счет нашей сборной. И конечно, это яркая страница в истории отечественного паралимпийского спорта", - говорится в сообщении.

Результат Жданова составил 40,99 секунды, что стало новым мировым рекордом. Он обновил собственное достижение, установленное в сентябре 2019 года (41,50). На Паралимпийских играх в Токио Жданов завоевал также золотые медали на дистанциях 50 м брассом и 150 м комплексным плаванием (оба раза с мировым рекордом) и бронзовые награды на дистанциях 100 м и 200 м вольным стилем. Пловец станет знаменосцем команды Паралимпийского комитета России (ПКР) на закрытии Паралимпиады.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПаралимпиада в Токио
Лига Европы
Хендрикс и Кофрие вошли в заявку "Спартака" на Лигу Европы
В заявку включены 28 футболистов
Читать полностью