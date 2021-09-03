Матч Лиги чемпионов "Челси" - "Зенит" пройдет на арене "Стэмфорд Бридж"

ТАСС, 3 сентября. Матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу между английским "Челси" и российским "Зенитом" пройдет на домашнем стадионе лондонского клуба "Стэмфорд Бридж". Об этом сообщает пресс-служба "Челси".

Ранее в пресс-службе петербургского клуба сообщили ТАСС, что из-за непростой эпидемиологической обстановки игра могла быть перенесена на нейтральное поле. Встреча запланирована на 14 сентября.

На сайте английского клуба стартовала продажа билетов для владельцев абонементов на игру с "Зенитом", местом проведения встречи указан "Стэмфорд Бридж". Открытая продажа билетов начнется 8 сентября.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоялась 26 августа в Стамбуле, календарь матчей был опубликован на следующий день. "Зенит" в группе H сыграет с английским "Челси" (на выезде - 14 сентября, дома - 8 декабря), итальянским "Ювентусом" (дома - 20 октября, на выезде - 2 ноября) и шведским "Мальмё" (дома - 29 сентября, на выезде - 23 ноября).