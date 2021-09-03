Дворкович надеется, что вторая онлайн-олимпиада пройдет без проблем с интернетом

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович выразил надежду, что вторая онлайн-олимпиада пройдет без проблем с интернетом. Об этом он рассказал в интервью ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

Победителями первой шахматной онлайн-олимпиады, прошедшей в августе 2020 года, стали сборные России и Индии. Команды разделили первое место, так как по ходу финала возникли проблемы со связью.

"Все, зная о том, что такие проблемы были, подготовились гораздо лучше, и таких сбоев серьезных [на предварительном этапе соревнований] не было. Конечно, единичные случаи мы отслеживаем, они были, но все очень прилично проходит, - сказал Дворкович. - Серьезных проблем не было, и я думаю, что не возникнет, потому что все уже зарезервировали дополнительные каналы связи, мощности. Должно все нормально пройти".

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.