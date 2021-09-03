Датский велогонщик Нильсен стал победителем 19-го этапа "Вуэльты"

ТАСС, 3 сентября. Датчанин Магнус Корт Нильсен из команды EF Education - Nippo стал победителем 19-го этапа престижной шоссейной многодневной велогонки "Вуэльта Испании".

Нильсен преодолел дистанцию 191,2 км за 4 часа 24 минуты 54 секунды. Второе место занял португалец Руй Оливейра из команды UAE Team Emirates, третье - американец Куинн Симмонс из Trek-Segafredo. Россиянин Павел Сиваков из Ineos Grenadiers финишировал 86-м, Александр Власов из "Астаны" завершил гонку на 133-м месте.

В общем зачете по итогам 19 этапов лидирует олимпийский чемпион словенец Примож Роглич из команды Jumbo-Visma, время которого составляет 77 часов 49 минут 37 секунд. Вторым идет испанец Энрик Мас из Movistar (+2.30), третьим - его партнер по команде колумбиец Мигель Анхель Лопес (+2.53). Власов располагается на 34-й строчке (+1:37.56), Сиваков - на 37-й (+1:43.06).

20-й этап многодневки состоится в субботу, его протяженность составит 202,2 км.

"Вуэльта" проходит в 76-й раз. Многодневка состоит из 21 этапа и завершится 5 сентября. Из россиян гонку выигрывал Денис Меньшов в 2007 году.