Морозов: КХЛ положительно относится к факту участия игроков НХЛ в Олимпиаде

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) положительно относится к тому, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) будут участвовать на Олимпиаде. Об этом ТАСС сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

В пятницу стало известно, что игроки НХЛ смогут выступить на Олимпиаде.

"Мы положительно относимся к решению НХЛ об участие в Олимпиаде-2022. Это важное решение для развития нашей игры, мы сможем вновь увидеть всех сильнейших игроков планеты на одном турнире, - сказал Морозов. - Это решение скажется и на игроках КХЛ - у них будет еще больше мотивации проявлять себя в этом сезоне, чтобы заслужить право поехать на олимпийский турнир".

"Уверен, что российские хоккеисты КХЛ своей игрой заслужат право поехать на главный турнир четырехлетия. В целом КХЛ будет представлена в Пекине широко - сборная Китая составлена из игроков "Куньлунь Ред Стар", в сборной Латвии будет достаточно представителей рижского "Динамо", - добавил он.

Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. В КХЛ и НХЛ запланированы паузы в календаре на время проведения Игр.