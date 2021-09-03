Футболист Баринов заявил, что готов стать капитаном сборной России

НИКОСИЯ /Кипр/, 3 сентября. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов готов выполнять функции капитана сборной России. Об этом игрок заявил журналистам на пресс-конференции.

С осени 2018 года в большинстве матчей капитаном сборной России был нападающий Артем Дзюба, он не вызван в национальную команду на сентябрьские матчи. 31 августа на пресс-конференции перед матчем против команды Хорватии (0:0) защитник Георгий Джикия сообщил, что сборную России на ближайшие игры отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года с капитанской повязкой будут выводить разные игроки. Главный тренер сборной Валерий Карпин, в свою очередь, назвал данное решение игроков "единственно правильным".

"Георгий на прошлой пресс-конференции сказал, что у нас нет одного-двух капитанов. Кто будет капитаном? Завтра все увидите, - сказал Баринов. - Готов ли к роли капитана? Конечно, готов".

Сборная России 4 сентября в матче пятого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года на выезде сыграет с командой Кипра. Встреча пройдет в Никосии на стадионе ГСП. Начало игры - 19:00 мск.

Баринову 24 года, он дебютировал за сборную России в 2019 году. В 2020-м не играл за национальную команду из-за травмы. В общей сложности он провел за сборную восемь матчей, в которых не отметился результативными действиями.

В турнирной таблице группы H отборочного раунда чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).