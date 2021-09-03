Финалист чемпионата мира по футболу в России хорват Манджукич завершил карьеру

ТАСС, 3 сентября. Серебряный призер чемпионата мира 2018 года по футболу в России в составе сборной Хорватии Марио Манджукич завершил карьеру. Об этом сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза.

Последним клубом нападающего был итальянский "Милан", за который он выступал в сезоне-2020/21.

"Впервые надев футбольные бутсы, вы даже представить себе не могли, чего вы добьетесь в футболе. Вы не могли и подумать, что будете забивать голы на крупнейших соревнованиях и выигрывать их. Вы навсегда останетесь в истории хорватского спорта", - говорится в сообщении.

Манджукичу 35 лет, за свою карьеру он выступал также в итальянском "Ювентусе", хорватском "Динамо" (Загреб), германских "Баварии", "Вольфсбурге", испанском "Атлетико", катарском "Аль-Духаиле". Он является победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира, двукратным чемпионом и обладателем Кубка Германии, четырехкратным победителем итальянского первенства и трехкратным обладателем Кубка Италии, всего провел 508 матчей, забив 197 голов. В составе сборной Хорватии принял участие в 89 играх, в которых забил 33 мяча. В 2018 году стал серебряным призером чемпионата мира в России.