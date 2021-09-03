Все прилетевшие на Кипр футболисты сборной России участвуют в предматчевой тренировке

НИКОСИЯ /Кипр/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу в полному составе проводит тренировку перед матчем пятого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года с командой Кипра. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в тренировке принимают 24 футболиста.

Игра пройдет 4 сентября в Никосии. Встреча начнется в 19:00 мск.

В пятницу стало известно, что защитник Марио Фернандес и полузащитник Алексей Ионов не поехали с командой на Кипр из-за повреждений, оба футболиста продолжат тренироваться в Новогорске.

В турнирной таблице группы H отборочного раунда чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).