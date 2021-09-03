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Фигурное катание

Фигурист Сарновский победил на этапе юниорского Гран-при

Вторым стал еще один россиянин Илья Яблоков

ТАСС, 3 сентября. Россиянин Кирилл Сарновский занял первое место на этапе юниорской серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в словацком Кошице.

Сарновский в сумме за две программы набрал 215,96 балла (71,48 балла - за короткую программу, 144,48 - за произвольную). Вторым стал его соотечественник Илья Яблоков (207,39; 73,25 + 134,14), третье место занял американец Уильям Аннис (204,60; 76,21 + 128,39).

Россиянин Андрей Анисимов занял шестое место (187,64; 71,12 + 116,52), Александр Голубев - десятое (168,82; 67,84 + 100,98).

Этап в Кошице завершится в воскресенье.

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