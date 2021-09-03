"Металлург" обыграл "Автомобилист" в своем первом матче нового сезона КХЛ

ТАСС, 3 сентября. Магнитогорский "Металлург" на выезде обыграл екатеринбургский "Автомобилист" в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 541 зрителя и завершилась со счетом 6:2.

В составе победителей шайбы забросили Анатолий Никонцев (4-я минута), Андрей Чибисов (7), Филипп Майе (29), Денис Зернов (32, 42) и Линус Хульстрём (60). У проигравших отличились Валерий Ситников (35) и Брукс Мэйсек (39). На 35-й минуте форвард екатеринбургской команды Григорий Белоусов не сумел реализовать буллит.

Для магнитогорской команды этот сезон является 30-м в высшем дивизионе отечественного хоккея. В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице Восточной конференции и дошел до второго раунда плей-офф, где в серии со счетом 2-4 уступил омскому "Авангарду". Екатеринбургский клуб прошлый регулярный чемпионат завершил на седьмой строчке, в розыгрыше Кубка Гагарина клуб в первом же раунде уступил "Авангарду" (1-4).

В следующем матче "Металлург" 5 сентября на выезде сыграет с "Барысом" из Нур-Султана, "Автомобилист" примет уфимский "Салават Юлаев".

В другом матче игрового дня "Салават Юлаев" на выезде обыграл "Барыс" со счетом 5:1, для форварда казахстанской команды Романа Старченко этот матч стал 700-м в КХЛ. Одну из шайб забросил Джефф Плэтт, она стала для него 200-й в лиге. Новосибирская "Сибирь" в гостях в овертайме обыграла челябинский "Трактор" со счетом 3:2.