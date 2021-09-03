Тульский губернатор надеется на положительные перемены в "Арсенале" с приходом Божовича

ТАСС, 3 сентября. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин надеется, что новый тренер местного футбольного клуба "Арсенал" Миодраг Божович мобилизует команду и вернет ей яркую и уверенную игру. Об этом Дюмин рассказал ТАСС.

В пятницу черногорец Божович был назначен на пост главного тренера "Арсенала". Соглашение с 53-летним специалистом рассчитано на два года. На этом посту Божович сменил Дмитрия Парфенова, который возглавлял "Арсенал" с ноября 2020 года.

"После перерыва команда должна мобилизоваться. У нее новые игроки и новый тренер. Миодраг Божович известен тулякам. Это тренер с большим опытом работы как в России, так и за рубежом. Надеемся, что после перерыва на матчи сборных "Арсенал" снова начнет радовать нас яркой, уверенной игрой и победами", - сказал Дюмин.

По словам губернатора, прошлый сезон стал неудачным для "Арсенала". "Перед нынешним сезоном "Арсенал" существенно обновился. И тем не менее старт сезона можно признать неудовлетворительным", - добавил глава региона.

При этом Дюмин отметил, что под руководством Божовича в сезоне-2017/18 "Арсенал" побеждал лидеров чемпионата и по его итогам занял седьмое место.

В текущем сезоне "Арсенал" потерпел четыре поражения в чемпионате России, одержал одну победу и один раз сыграл вничью. Тульский клуб с четырьмя очками в активе располагается на 15-й строчке турнирной таблицы Тинькофф - Российской премьер-лиги. В прошлом розыгрыше чемпионата России клуб стал 14-м, набрав 23 очка в 30 матчах и сохранив прописку в высшем дивизионе.