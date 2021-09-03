Сербская волейболистка Бошкович установила мировой рекорд по силе удара

БЕЛГРАД, 3 сентября. /ТАСС/. Волейболистка сборной Сербии Тияна Бошкович установила новый мировой рекорд по скорости мяча во время полуфинального матча чемпионата Европы Сербия - Турция в Белграде. Как сообщило сербское издание "Вечерние новости", скорость мяча после удара Бошкович составила 110,3 км/ч.

Сообщается, что рекорд был установлен в первой партии, в которой Тияне Бошкович удалось набрать 13 очков.

В случае победы над командой Турции сборная Сербии сыграет с победителем матча Нидерланды - Италия. Сборная России уступила в четвертьфинале сборной Италии со счетом 0-3.

Чемпионат Европы проходит в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).