Карпин высказался о малом количестве болельщиков сборной России на игре с командой Кипра

НИКОСИЯ /Кипр/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу за последний год привыкла ко всему, игроки успели поиграть даже при пустых трибунах. Об этом на пресс-конференции перед матчем отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра заявил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

"Повлияет ли на команду то, что она останется почти без поддержки? А если бы мы играли на "Сантьяго Бернабеу" или "Камп Ноу" (домашних стадионах испанских "Реала" и "Барселоны", которые вмещают более 81 и 99 тыс. зрителей соответственно - прим. ТАСС), то там была бы квота 3-4 тыс. зрителей, остальные были бы против нас. А если бы этих людей еще наверху посадили", - сказал Карпин.

"Понятно, что хотелось бы, чтобы приехали болельщики. Но раз такие условия, то такие условия. Мы играли совсем без болельщиков, за этот год мы привыкли ко всему", - добавил главный тренер сборной России.

Матч между сборными Кипра и России состоится 4 сентября в Никосии на стадионе ГСП, который вмещает около 21 тыс. зрителей. В августе в пресс-службе Кипрской федерации футбола ТАСС сообщили о том, что разрешенная вместимость арены ограничена 75%, то есть на трибуны смогут попасть около 15 тыс. болельщиков. При этом любители футбола, приехавшие из-за границы, на матч допущены не будут. Вместе с тем россияне, постоянно проживающие на Кипре, прошедшие курс вакцинации от COVID-19, а также имеющие карточку болельщика, могут купить билеты на одну из трибун стадиона.

Последний матч между сборными Кипра и России в Никосии состоялся в октябре 2019 года. Тогда гости одержали победу со счетом 5:0. За игрой с трибун наблюдало около 9,5 тыс. зрителей, внушительная их часть поддерживала российских футболистов.

Тренера беспокоит командная игра сборной России

В матче с хорватами в запасе остались одни из самых результативных игроков текущего чемпионата Федор Смолов, Рифат Жемалетдинов, Александр Ерохин.

"Заболотный тоже, например, забивал, Захарян, Ионов. Не так много забивали, как Смолов, потому что он центральный нападающий. На данный момент есть футболисты, которые забивают больше, есть меньше. Это не значит, что они разучились и никто не может забить. Меня беспокоит командная игра, не беспокоит конкретный футболист", - прокомментировал Карпин.

В турнирной таблице группы H отборочного раунда чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей 7 очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).