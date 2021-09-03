Тренер сборной Кипра по футболу выделил сильные стороны команды России

НИКОСИЯ /Кипр/, 3 сентября. /ТАСС/. Сборная России быстро играет в быстрый футбол и выглядит конкурентоспособной. Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу.

Матч пятого тура отборочного раунда чемпионата мира 2022 года между сборными Кипра и России пройдет 4 сентября в Никосии. Встреча начнется в 19:00 мск.

"Мы считаем, что необходимо забыть все негативные моменты и случаи в предыдущих играх, - сказал Костеноглу. - Мы признаем силу оппонента и полностью готовы к игре. Сборная России находится на промежуточном этапе, да, возможно, предыдущие игры не принесли хорошего результата. Но у команды новый тренер, хорошие футболисты, только время покажет, насколько хороша команда".

"Команда очень быстра в атаке, имеет высокий ритм, эта сборная ведет себя конкурентоспособно на поле, есть хорошие перспективы. Я не хочу делать предположения относительно результата, единственное, к чему мы стремимся, это показать хорошую игру. Не хотел бы выделять отдельных игроков, команда действительно имеет сильных и перспективных футболистов. Что касается работы новых футболистов, мы только со временем сможем понять, насколько они хороши", - добавил Костеноглу.

В турнирной таблице группы H отборочного раунда чемпионата мира лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей 7 очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).