Ротенберг заявил, что ему об участии игроков НХЛ в Олимпиаде заранее сообщил Овечкин

В пятницу было объявлено, что игроки НХЛ примут участие в Олимпиаде-2022 в Пекине.

"О решении НХЛ ехать в Пекин мы узнали чуть раньше официального объявления. Мне позвонил Александр Овечкин, один из ведущих игроков сборной России, и сообщил о том, что скоро лига объявит об этом. Все время, пока НХЛ принимала решение, мы держали руку на пульсе, проводили консультации с IIHF. У нас есть все для участия в Олимпиаде - слаженно работающий штаб, квалифицированный персонал и, конечно же, отличные игроки", - сказал Ротенберг.

"10 января для нас - ключевая дата, в своей работе мы будем отталкиваться в том числе и от нее. До и после нее нам предстоит решить множество технических задач, непосредственно касающихся подготовки к Играм. Это и обычные организационные вещи, а также то, с чем мы еще не сталкивались, например обязательная вакцинация участников. Конечно, сейчас мы привиты российской вакциной, проблем с подготовкой у нас нет, но работы очень и очень много", - добавил он.

Олимпиада 2018 года в Пхёнчхане прошла без участия игроков НХЛ. Тогда МОК, IIHF и НХЛ не сумели договориться и лига отказалась прерывать регулярный чемпионат на время олимпийского турнира. Победителями Олимпиады стали российские хоккеисты. Олимпийский хоккейный турнир с участием игроков НХЛ проводился с 1998 по 2014 год.