Московское "Динамо" с победы стартовало в новом сезоне КХЛ

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" дома обыграло динамовцев из Минска в первом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в присутствии 1 670 зрителей и завершилась со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Оскар Линдберг (1-я минута), Вадим Шипачев (5, 22) и Станислав Галиев (11), у проигравших отличился Денис Мосалев (28).

Московский клуб в пятый раз кряду обыграл минскую команду дома. В последний раз спортсмены из Белоруссии побеждали московское "Динамо" на выезде 6 октября 2017 года.

"Динамо" из Москвы в следующем матче 5 сентября примет новосибирскую "Сибирь", минская команда в этот же день на выезде встретится с череповецкой "Северсталью".