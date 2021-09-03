Российская теннисистка Рахимова дошла до третьего раунда на своем первом US Open

ТАСС, 3 сентября. Россиянка Камилла Рахимова проиграла чешке Барборе Крейчиковой в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Крейчиковой, посеянной под восьмым номером.

Рахимовой 20 лет, она получила право выступить на Открытом чемпионате США из-за отказа британской теннисистки Йоханны Конты. Россиянка второй раз принимала участие в турнире Большого шлема, выход в третий круг нынешнего розыгрыша US Open является ее высшим достижением. Теннисистка занимает 134-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Крейчиковой 25 лет, она располагается на девятой строчке мирового рейтинга, на ее счету три титула WTA, она является победительницей Открытого чемпионата Франции 2021 года.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей предыдущего турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).