Сборные Италии и Сербии сыграют в финале женского чемпионата Европы по волейболу

ТАСС, 3 сентября. Команда Италии победила сборную Нидерландов в полуфинальном матче чемпионата Европы. Игра проходила в Белграде.

Встреча завершилась со счетом 3-1 (25:19, 25:17, 16:25, 25:18).

Ранее в пятницу сборная Сербии обыграла в своем полуфинале команду Турции со счетом 3-1. Матч за третье место и финал состоятся в субботу.

Итальянки в четвертьфинале выбили из турнира российских волейболисток.

Сборная Италии сыграет в финале впервые с 2009 года, на предыдущем чемпионате Европы команда заняла третье место. Сборная Сербии является действующим чемпионом Европы.

Чемпионат Европы стартовал в четырех странах - Сербии, Болгарии, Хорватии и Румынии. Европейское первенство проводится каждые два года. Наибольшее количество титулов у сборных СССР и России - 13 и 6 соответственно. Последние четыре турнира выиграли команды России (2013, 2015) и Сербии (2017, 2019).