Касаткина проиграла Свитолиной в третьем круге US Open

ТАСС, 3 сентября. Россиянка Дарья Касаткина уступила украинке Элине Свитолиной в матче третьего круга Открытого чемпионата США по теннису. Турнир проходит в Нью-Йорке.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу украинки, посеянной на турнире под пятым номером. Касаткина имела 25-й номер посева. В четвертом круге Свитолина встретится с румынкой Симоной Халеп (12).

Касаткиной 24 года, она занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции.

Свитолина идет на пятой строчке мирового рейтинга, на ее счету 16 побед на турнирах WTA. Является победительницей Итогового турнира 2018 года и обладательницей бронзовой медали Олимпийских игр в Токио в одиночном разряде, лучшим результатом украинской теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата США (2019) и Уимблдона (2019).

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, наибольшее количество побед у американок Серены Уильямс и Крис Эверт (по 6 раз), из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).