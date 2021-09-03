Молодежная сборная России проиграла испанцам в матче квалификации чемпионата Европы

ТАСС, 3 сентября. Сборная России со счетом 1:4 проиграла испанцам в матче первого тура отборочного раунда молодежного чемпионата Европы (игроки не старше 21 года). Встреча прошла в Альмендралехо.

В составе победителей мячи забили Фер Ниньо (13-я и 54-я минуты) и Ереми Пино (47, 86). У российской сборной отличился Гамид Агаларов (10). В следующем матче россияне 7 сентября примут команду Мальты.

Сборные России, Испании и Мальты выступают в группе С, в которую также попали команды Словакии, Литвы и Северной Ирландии. Всего на турнире выступают 53 команды, которые распределены по девяти группам, победители и одна лучшая команда среди вторых сборных напрямую попадут в финальный турнир, который пройдет в 2023 году в Грузии и Румынии. Групповая стадия завершится в середине июня 2022 года, оставшиеся восемь команд, которые займут вторые места, проведут стыковые матчи в сентябре 2022 года.

Молодежный чемпионат Европы является квалификационным на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По итогам Евро на Олимпиаду должны попасть три лучшие сборные, французы на правах хозяев автоматически квалифицировалась на Игры. Сборная России еще ни разу за свою историю не попадала на Олимпиаду. В последний раз в олимпийских соревнованиях участвовала сборная СССР - в 1988 году она выиграла турнир.

Отечественная команда дважды побеждала на молодежных чемпионатах Европы (1980, 1990). Чаще всех на турнире одерживали победу испанцы - пять раз.