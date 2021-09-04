Легкоатлет Вдовин: пловец Жданов заслужил быть знаменосцем команды ПКР на закрытии Игр

2 сентября глава делегации команды ПКР, исполняющий обязанности президента организации Павел Рожков сообщил ТАСС, что Жданов станет знаменосцем команды на церемонии закрытия Паралимпийских игр в Токио. 23-летний пловец в пятницу не только выиграл свое третье золото Паралимпиады, но и установил новый мировой рекорд, обновив собственное достижение на дистанции 50 м на спине, установленное в сентябре 2019 года.

"Я абсолютно согласен с выбором знаменосца на церемонии закрытия, знаю Романа лично, - рассказал Вдовин. - Незадолго до коронавирусной эпопеи мы ездили на ежегодную церемонию награждения Паралимпийского комитета России в Ханты-Мансийске, и там Роман был одним из награждаемых, как и я. Познакомился с ним, узнал, что он лютый знаменитый пловец! В Токио он начал собирать медали одну за другой, и затем его выбрали знаменосцем - это абсолютно заслуженно".

"Когда побеждают люди на колясках - это гораздо почетнее, чем выиграть нам, стоячим и ходячим спортсменам. Мой совет Роману на церемонии закрытия - не особо махать флагом, он сам будет развеваться на ветру", - добавил Вдовин.

Церемония закрытия Паралимпиады пройдет 5 сентября.