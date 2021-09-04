Паралимпиец Вдовин признался, что поражен кондициями американского атлета Мэйхью

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Российский легкоатлет Андрей Вдовин был удивлен кондициями американца Ника Мэйхью, завоевавшего золото в беге на дистанции 200 метров в категории Т37, где представлены атлеты с нарушением опорно-двигательного аппарата. Об этом Вдовин, завоевавший серебро в этой дисциплине, рассказал журналистам.

Вдовин в финальном забеге показал результат 22,24 секунды. Мэйхью стал первым с мировым рекордом (21,91), тройку лидеров замкнул бразилец Рикардо Гомес да Мендонка (22,62). 27-летний Вдовин ранее стал паралимпийским чемпионом в беге на 400 м, установив мировой рекорд. Также россиянин завоевал серебро в беге на 100 м.

"Сегодня я показал персональный рекорд, быстрее в жизни не бегал, это максимум. У американца мировой - это удивительно, нигде его не было, а появился в июне и бьет все мировые достижения, - отметил Вдовин. - Я пробежал так же, как американец в полуфинале, но у него и сегодня оставались запасы, хотя накануне у него были полуфинал эстафеты, полуфинал 200 метров, финал эстафеты. Уникальный человек просто, даже [ямайский спринтер Усейн] Болт такого не позволял себе, я прямо не знаю".

"Я буду продолжать соревноваться, постараюсь улучшить свою форму и через год на чемпионате мира постараюсь показать свое лучшее время. И сегодня мне не так обидно - я уже чемпион и выходил на дистанцию в ранге чемпиона, поэтому не так обидно, как было на 100 м, я получил удовольствие от забега", - подчеркнул российский спортсмен.

Вдовин считает три медали Паралимпиады успешным выступлением: "Для меня это колоссальный успех. Даже просто отобраться на Игры - это же цель спортивной карьеры каждого спортсмена, съездить посмотреть, как тут все обстоит. А когда ты занимаешь призовые места - это уже предел мечтаний. Свою спортивную мечту я исполнил, поэтому я очень-очень доволен".