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Паралимпиада в Токио

Россиянин Малышев завоевал бронзу Паралимпиады в соревнованиях по пулевой стрельбе

Первое место занял представитель Индии Маниш Нарвал, вторым стал его соотечественник Синграй

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Россиянин Сергей Малышев завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в смешанных соревнованиях по пулевой стрельбе с дистанции 50 метров.

Россиянин в финале набрал 196,8 балла. Первое место занял представитель Индии Маниш Нарвал (218,2), вторым стал его соотечественник Синграй (216,7).

Спортсмены соревновались в категории SH1, к ней относятся лица с поражением опорно-двигательного аппарата.

Малышеву 45 лет, он является заслуженным мастером спорта России. Россиянин дважды становился серебряным призером Паралимпиады (2008, 2012), выигрывал чемпионат мира в 2014 году.

Российские спортсмены занимают четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио. Всего на счету россиян 35 золотых, 30 серебряных и 46 бронзовых наград. Лидерство сохраняет сборная Китая (87-52-48), вторыми идут британцы (40-36-41), на третьем месте располагается команда США (35-35-27).

Паралимпийские игры завершатся 5 сентября.

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