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КХЛ

Главный тренер клуба КХЛ "Амур" Воробьев пропустит матч со "Спартаком" из-за смерти отца

Встреча пройдет в субботу в Москве

ТАСС, 4 сентября. Главный тренер хабаровского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Амур" Владимир Воробьев пропустит матч регулярного чемпионата с московским "Спартаком" из-за смерти отца. Об этом сообщает пресс-служба "Амура".

Исполнять обязанности главного тренера в матче против красно-белых будет помощник Воробьева Игорь Петров. Воробьев занял пост главного тренера "Амура" 1 мая. В первом матче регулярного чемпионата хабаровчане проиграли "Сочи" со счетом 0:4.

Матч между "Спартаком" и "Амуром" состоится в субботу в Москве и начнется в 17:00 мск.

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