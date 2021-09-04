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Паралимпиада в Токио

Тхэквондист Зайнутдин Атаев завоевал бронзу Паралимпиады в весе свыше 75 кг

В поединке за третье место россиянин победил Франциско Алехандро Педрозу Луну

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Российский тхэквондист Зайнутдин Атаев победил мексиканца Франциско Алехандро Педрозу Луну в поединке за бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в весовой категории свыше 75 кг.

Атаев завоевал третью медаль для российских тхэквондистов на Играх в Токио. Ранее обладателями бронзовых наград стали Анна Поддубская (до 49 кг) и Даниил Сидоров (до 61 кг). Российские тхэквондисты выступали в категории K44, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

Атаеву 29 лет, он является серебряным призером мирового первенства, а также двукратным победителем, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. С 2010 года тхэквондист входит в состав паралимпийской сборной России. В свободное время Атаев увлекается рыбалкой.

Российские спортсмены, на счету которых 36 золотых, 32 серебряные и 49 бронзовых наград, занимают третье место в общем медальном зачете Паралимпиады. Лидирует сборная Китая (93-56-50), вторыми идут британцы (40-38-43). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.

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