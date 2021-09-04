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Паралимпиада в Токио

Поздеев: российские волейболисты в финале Паралимпиады поставили не точку, а запятую

В матче за золотые медали россияне уступили команде Ирана

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Сборная России по волейболу сидя на Паралимпийских играх в Токио, потерпев поражение от команды Ирана в финале турнира, поставила не точку, а запятую. Такое мнение в разговоре с журналистами высказал либеро национальной команды, бронзовый призер Паралимпиады - 2008 в Пекине Сергей Поздеев.

Россияне в субботу в финале уступили команде Ирана со счетом 1-3 (21:25, 14:25, 25:19, 17:25). Бронзовые медали завоевала команда Боснии и Герцеговины, обыгравшая в матче за третье место сборную Бразилии (3-1).

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"Мы ведь девять лет назад на Играх выступали, но из-за ковида, без зрителей, эмоции не совсем те, каких ждали, - сказал Поздеев. - Но как профессионалы мы заставляли себя работать, поэтому вдвойне приятно, что по результату мы поднялись, ведь в Пекине мы были третьими, в Лондоне оступились, стали четвертными, а сейчас мы играли в финале Паралимпиады, это значимо".

"Мы позавчера выиграли у Бразилии, и это, если честно, большой победой было. Потихоньку у Ирана можно выиграть. Конечно, такого игрока как у них (в составе команды соперников россиян - сборной Ирана играл самый высокий паралимпиец в истории Мортеза Мерхзад Селакьяни, его рост 246 см - прим. ТАСС) найти трудно, но можно попробовать двух средненьких ребят - хотя бы 2,05, 2,10, и против лома есть прием", - добавил он.

Второй номер волейбольной сборной России отметил, что сразу после завершения финала команда расстроилась, "но сейчас, по крайней мере за себя скажу - я очень счастлив". "Мы играли с иранцами в товарищеской встрече - ездили к ним на сбор в июле, там одну игру выиграли, две проиграли. Но мы и у Боснии не могли долго выиграть, а у них играет много лиг по сидячему волейболу, у нас - дай бог чемпионат провести. С трудом, но выиграли же", - отметил серебряный призер Игр в Токио.

"Так что сейчас мы запятую поставили, а точка - она где-то там, впереди", - заключил Поздеев.

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