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Паралимпиада в Токио

Миленин считает, что сборная России по волейболу сидя еще завоюет золото Паралимпиады

Россияне в субботу уступили команде Ирана в финале Игр в Токио

ТОКИО, 4 сентября. /ТАСС/. Мужская сборная России по волейболу сидя в будущем завоюет золотые медали Паралимпийских игр. Такое мнение журналистам высказал игрок команды Виктор Миленин.

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В субботу сборная России по волейболу сидя стала серебряным призером Паралимпийских игр в Токио, проиграв в финале турнира команде Ирана со счетом 1-3.

"Конечно, мы разочарованы, но команда Ирана была сильнее - хорошая сборная, хороший состав, сегодня они были лучше, - сказал Миленин. - Но будем идти дальше. У нас была бронзовая медаль (в 2008 году - прим. ТАСС), теперь серебряная. Думаю, что дойдем и до золота".

"Всегда хочется большего и хотелось победить, но у нашей команды не такой колоссальный опыт игр именно в финале Паралимпиады, - добавил волейболист. - Иранцы играют в финале много и часто, на каждых Паралимпийских играх они или чемпионы, или серебряные призеры, а для нас этот финал первый. Серебро Игр - это награда за то время, которое ты не разделял с семьей, за здоровье, потраченное на тренировках, и за все старания на сборах. Я возвращаюсь домой с чистой душой, но не с совсем спокойной совестью из-за проигрыша".

Соревнования по волейболу сидя проводятся на Паралимпиадах с 1976 года. На Играх в Пекине россияне стали обладателями бронзовых наград. Ранее сборная Ирана шесть раз выигрывала турнир, в том числе на Играх в Рио-де-Жанейро, и дважды становилась серебряным призером.

Миленину 33 года, он является бронзовым призером Паралимпийских игр в Пекине, а также двукратным чемпионом Европы.

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